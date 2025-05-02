Израильские ВМС перехватили корабль у побережья Газы

Корабль "Флотилии свободы" был атакован израильским беспилотником у побережья Газы при попытке прорвать израильскую блокаду палестинского анклава.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

В результате удара БПЛА на судне возник пожар. Экипаж подал сигнал бедствия, на который отреагировали Военно-морские силы Кипра, информирует телеканал. По его данным, в настоящее время корабль встал на якорь в международных водах у побережья Мальты.

На прошлой неделе Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) обратило внимание на бедственное положение в секторе Газа из-за действующего со 2 марта израильского запрета на поставки гуманитарной помощи в анклав. "Голод [в анклаве] распространяется и углубляется, он преднамеренный и рукотворный. Газа превратилась в край отчаяния", - написал в Х генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.