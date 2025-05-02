В бакинском суде представлен документ о причастности Давита Ишханяна и его брата к убийству гражданского населения в Гарадаглы

Сегодня в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде был изучен документ, доказывающий причастность обвиняемого Давита Ишханяна и его брата Григория Ишханяна к обстрелу фермы в селе Гарадаглы Ходжавендского района 27-28 июня 1991 года и убийству гражданского азербайджанского населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на процессе были оглашены первичные показания, которые Эмиль Балаян дал следствию 28 июня 1991 года. Балаян рассказал, как они готовились к нападению на ферму в селе Гарадаглы, где жили азербайджанцы, и кто участвовал в нападении.

Он сообщил, что в нападении, помимо него - Балаяна Эмиля Вартановича, участвовали: Авакян Армин Родикович, Габрильян Моник Арамович, Ишханян Араик Егорович, Арапитян Армин Арзикович, Ишханян Давит Рубенович, Кочарян Давит Максимович, Григорян Андраник Карленович, Ишханян Григорий Рубенович, Кочарян Арас Максимович, Севумян Реник Карленович, добавив, что "все это возглавлял Володя Хачатурян".

Д.Ишханян, отвечая на вопросы государственных обвинителей, заявил, что он и его брат Григорий Ишханян не участвовали в событиях в Гарадаглы.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.