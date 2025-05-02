Азербайджанские парапловцы в финале Мировой серии

Сегодня в Париже, столице Франции, стартовала Мировая серия по параплаванию.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях приняли участие представители Азербайджана Али Велиев и Конуль Сулейманова.

Али соревновался в заплыве на 100 метров вольным стилем в категории S10 среди юношей. Велиев завершил квалификационный заплыв с результатом 1 минута 1,58 секунды. С этим результатом он вышел в финал.

Конуль соревновалась в заплыве на 50 метров на спине в категории S4. Наш парапловец успешно стартовала в соревнованиях и вышла в финальный этап.