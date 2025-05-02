https://news.day.az/sport/1749710.html Азербайджанские парапловцы в финале Мировой серии Сегодня в Париже, столице Франции, стартовала Мировая серия по параплаванию. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях приняли участие представители Азербайджана Али Велиев и Конуль Сулейманова. Али соревновался в заплыве на 100 метров вольным стилем в категории S10 среди юношей.
Азербайджанские парапловцы в финале Мировой серии
Сегодня в Париже, столице Франции, стартовала Мировая серия по параплаванию.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях приняли участие представители Азербайджана Али Велиев и Конуль Сулейманова.
Али соревновался в заплыве на 100 метров вольным стилем в категории S10 среди юношей. Велиев завершил квалификационный заплыв с результатом 1 минута 1,58 секунды. С этим результатом он вышел в финал.
Конуль соревновалась в заплыве на 50 метров на спине в категории S4. Наш парапловец успешно стартовала в соревнованиях и вышла в финальный этап.
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