В Азербайджане планируется субсидирование новых отраслей хозяйства

В Азербайджане планируется выплата субсидий еще по нескольким отраслям хозяйства.

Как передает Day.Az, об этом сообщил сегодня за круглым столом в рамках IV Форума по развитию агробизнеса в Баку начальник отдела государственной поддержки Агентства аграрного кредита и развития Рашад Фаттахов.

Он отметил, что в этом году в Карабахской зоне по посевным площадям, обеспеченным современной системой орошения, была произведена выплата субсидии в размере 400 манатов по зерновым культурам, и этот процесс продолжается.

"Но на территориях, где нет современной системы орошения, субсидиарные выплаты начисляются от 140 манатов. В других районах Азербайджана на зерновых полях, оснащенных современными оросительными системами, этот коэффициент составляет 290 манатов на гектар. По посевным площадям без оросительных систем эта сумма составляет 230 манатов", - отметил он.

По словам представителя агентства, с этого года также будут осуществляться субсидиарные выплаты фермерам, занимающимся прокладкой защитных полос на посевных полях.

"Но здесь фермеры должны соблюдать определенные условия. Так, эти посевные площади должны быть оборудованы системами капельного орошения, защитная полоса должна состоять минимум из 1500 саженцев и т. д. После выполнения этого условия мы будем выплачивать субсидию в размере 1000 манатов за гектар такой защитной полосы. Еще одно нововведение в этом году связано с субсидированием продукции. Как министерство сельского хозяйства, мы платили субсидии на хлопок, сахарную свеклу, табачные изделия, и это будет продолжаться. Последние два года мы также осуществляем субсидированные выплаты за продовольственную пшеницу. С этого года также будут выплачиваться субсидии на посевы сои, кукурузы и подсолнечника. Ранее за посев сои выплачивалась субсидия. С этого года будут производиться только выплаты в виде субсидий за продукцию. За кукурузу и подсолнечник будут выплачиваться как посевные, так и урожайные субсидии", - сказал Р. Фаттахов.

По его словам, на соевых полях, оборудованных современными оросительными системами, коэффициент по выплате субсидии с одного гектара будет исчисляться от 120 манатов, а на полях, не оборудованных этой системой, - от 100 манатов с одного гектара.