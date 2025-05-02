Азербайджан и Турция усиливают морское взаимодействие

На кораблях Военно-Морских Сил Азербайджанской Республики (ВМС) состоялись совместные практические занятия с участием военных моряков Азербайджана и Турции.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны.

"В практических занятиях были задействованы отдел корабельной подготовки морского учебного центра ВМС Азербайджана и учебная группа "Йылдызлар" учебного центра ВМС Турции.

Основной целью занятий является осуществление обмена опытом в военно-морской сфере между братскими странами и совершенствование боевой подготовки личного состава в этой области", - говорится в информации ведомства.