https://news.day.az/politics/1749647.html Азербайджан и Турция усиливают морское взаимодействие - ФОТО На кораблях Военно-Морских Сил Азербайджанской Республики (ВМС) состоялись совместные практические занятия с участием военных моряков Азербайджана и Турции.
Азербайджан и Турция усиливают морское взаимодействие - ФОТО
На кораблях Военно-Морских Сил Азербайджанской Республики (ВМС) состоялись совместные практические занятия с участием военных моряков Азербайджана и Турции.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны.
"В практических занятиях были задействованы отдел корабельной подготовки морского учебного центра ВМС Азербайджана и учебная группа "Йылдызлар" учебного центра ВМС Турции.
Основной целью занятий является осуществление обмена опытом в военно-морской сфере между братскими странами и совершенствование боевой подготовки личного состава в этой области", - говорится в информации ведомства.
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