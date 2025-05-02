Ахмед Исмаилов отметил, что клеветнические кампании против Азербайджана оперативно разоблачаются

Клеветнические кампании против Азербайджана оперативно разоблачаются в местных СМИ.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов в ходе выступления на церемонии открытия II Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованного Агентством.

"В последние годы благодаря современному формату организации деятельности СМИ намерения сторон, осуществляющих клеветнические кампании против нашей страны, оперативно разоблачаются в местных СМИ, в обществе усиливается информационный иммунитет", - сказал он.

А.Исмаилов отметил, что повышение профессионализма СМИ и укрепление их экономической основы входят в число приоритетов.

"В качестве наглядного примера можно привести начало нового этапа в развитии медиа с подписанием главой государства указа от 12 января 2021 года "Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике". Создание Агентства развития медиа так же стало неотъемлемой частью конструктивного процесса, проводимого в этом направлении. Журналисты, которые в ходе Отечественной войны работали на информационном фронте, чтобы донести правду о стране до мира, в настоящее время с большим чувством гордости готовят материалы о широкомасштабных строительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также о процессе "Большого возвращения". В то же время они продолжают свою просветительскую деятельность, своевременно и достойно реагируя на внешние вмешательства в информационную среду", - добавил он.