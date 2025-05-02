В Польше погиб один из богатейших людей Норвегии

Один из богатейших людей Норвегии Вигнер Линдал Олайсен погиб в аварии. Об этом сообщает радиостанция RMF FM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным RMF FM, автомобиль Jaguar, в котором находился Олайсен, попал в аварию на трассе между городами Гора Кальвария и Колбель в Мазовецком воеводстве. По предварительным данным, машина по неустановленным причинам вылетела с дороги и столкнулась с деревом. Полиция Польши при этом подтвердила гибель двух человек, однако не раскрыла их личности.

42-летний Олайсен являлся одним из владельцев компании Nova Sea, основанной его отцом в 1972 году. Предприятие занимается разведением и переработкой лосося. В начале 2025 года бизнесмен продал свою долю в компании норвежскому концерну Mowi - мировому лидеру в производстве лосося. Сумма сделки составила порядка $750 млн.