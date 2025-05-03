ЕС заинтересован в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном

ЕС заинтересован в расширении энергетического сотрудничества с Азербайджаном как с надёжным и альтернативным поставщиком природного газа.

Об этом в интервью Day.Az сказал основатель и главный представитель Брюссельского энергетического клуба Марат Тертеров.

"В подтверждение этому можно отметить визиты европейских высокопоставленных представителей в Баку. В ходе визитов были подписаны важные документы, направленные на углубление энергетического взаимодействия между Баку и Брюсселем", - подчеркнул эксперт.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Европейским союзом довольно многоплановые.

"Европа пытается отказаться от российских энергоресурсов, хотя полностью реализовать эту стратегию пока не удалось. После 2022 года доля российского газа в европейском импорте снизилась, но он всё ещё остаётся значимым. Что касается Азербайджана, основной объём газа, поставляемого по ЮГК, направляется в такие страны, как Греция, Болгария, Италия - это ключевые партнёры Азербайджана. За последние 2-3 года мы наблюдаем значительное увеличение экспорта азербайджанского газа в Италию - страну, которая также активно закупает азербайджанскую нефть", - отметил Марат Тертеров.

В то же время эксперт подчеркнул, что Сербия и другие страны Юго-Восточной Европы также проявляют интерес к присоединению к ЮГК.

Согласно данным компании BP, являющейся основным партнёром SOCAR в разработке газовых месторождений Азербайджана, ресурсная база страны остаётся актуальной на многие годы вперёд. Запасы природного газа достаточно значительные", - добавил основатель Брюссельского энергетического клуба.

Именно в этом контексте, по словам Тертерова, хорошую роль занимает Южный газовый коридор (ЮГК).

"ЮГК, безусловно, играет важную роль в обеспечении энергобезопасности стран Европы, однако необходимо учитывать, насколько быстро растёт спрос на импорт природного газа в Европе. С одной стороны, поставки азербайджанского газа могут быть расширены, с другой - общий тренд в Евросоюзе направлен на сокращение импорта нефти и газа и переход к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Тем не менее, проект пользуется значительной политической поддержкой со стороны Еврокомиссии и ряда стран Юго-Восточной Европы", - подчеркнул эксперт.

В заключение Тертеров напомнил, что Южный газовый коридор - это сеть энергетической инфраструктуры, предназначенная для транспортировки природного газа.

"Он соединяет ресурсную базу Азербайджана с Грузией, далее проходит через территорию Турции по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) и продолжается в Европу. Это масштабная система протяжённостью в несколько тысяч километров, финансово поддержанная рядом международных финансовых институтов", - подытожил он.

Хаял Хатамзаде