Трамп не исключил рецессию в США

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут столкнуться с рецессией в краткосрочной перспективе, однако, по его мнению, в конечном итоге экономика страны будет в порядке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все что угодно может случиться. Но я думаю, у нас будет сильнейшая экономика в истории страны", - сказал он в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о возможности наступления рецессии.

Трамп добавил, что его не беспокоит эта проблема и экономика США "находится в переходном периоде", из которого она выйдет в отличном состоянии.

Ранее экс-министр финансов США Джанет Йеллен в интервью газете Financial Times заявила, что Соединенным Штатам грозит рецессия из-за торговой политики Трампа и введенных им пошлин. Она отметила, что США "сильно зависят от поставок ключевых ископаемых из Китая" и могут существенно ослабить целые отрасли своей экономики, сохраняя крайне высокие пошлины на китайский импорт.