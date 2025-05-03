Индус вытащил из воды огромного питона

В Индии мужчина поймал и вытащил из воды огромного питона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Kalinga TV.

Змея плыла под мостом, на котором собрались люди. Мужчина спрыгнул на одну из опор моста и сумел схватить ее за хвост. Затем он на глазах прохожих голыми руками вытянул ее из воды и забрался обратно на мост.

Большинство людей испуганно отпрянули, и лишь один человек пришел ему на помощь и помог справиться с питоном. После этого мужчина не без усилий затащил змею на мост. Зачем он это сделал, не уточняется.

Видео, снятое очевидцами, получило вирусную популярность в Индии и собрало около 1,2 миллиона лайков.