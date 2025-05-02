В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон собирается вмешаться в дела Ватикана.

Day.Az представляет публикацию:

Эммануэль Макрон, решив все проблемы внутри Франции (нет), на этот раз засунул свой длинный нос в Ватикан.

По информации французского издания Le Monde, в Ватикане ходят упорные слухи, что Макрон предпринимает неформальные попытки повлиять на будущий Конклав - собрание кардиналов, на котором будет выбран новый Папа Римский.

По данным источников, речь идёт о "теневых консультациях" и неофициальных встречах с представителями курии, в рамках которых французская сторона якобы продвигает идею выбора понтифика, близкого по взглядам к западноевропейской политической повестке.

Классический Макрон: пока в своей стране неразбериха, он с важным видом вмешивается в дела, которые его вообще не касаются. Южный Кавказ. Африка, Украина - география амбиций этого недоумка ширится.

Сейчас Макрон, похоже, решил, что если не получается быть лидером Франции, то можно хотя бы попытаться руководить духовной повесткой Европы. Вполне возможно, что в какой-то момент он решит, что его миссия - быть тем самым посредником между Богом и глобалистами.