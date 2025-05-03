Нетаньяху отложил визит в Азербайджан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение перенести визит в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил дипломатический источник.

"Ввиду последних внутриполитических событий, а также процессов, связанных с ситуацией вокруг Сирии и Сектора Газа премьер-министр Нетаньяху принял решение перенести свой визит в Азербайджан на другую дату", - сообщил источник.

"Премьер-министр поблагодарил Президента Ильхама Алиева за приглашение и высоко оценил теплые отношения между двумя странами", - говорится в сообщении канцелярии Нетаньяху по этому поводу.