https://news.day.az/politics/1749970.html Нетаньяху отложил визит в Азербайджан Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение перенести визит в Азербайджан. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил дипломатический источник.
Нетаньяху отложил визит в Азербайджан
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение перенести визит в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил дипломатический источник.
"Ввиду последних внутриполитических событий, а также процессов, связанных с ситуацией вокруг Сирии и Сектора Газа премьер-министр Нетаньяху принял решение перенести свой визит в Азербайджан на другую дату", - сообщил источник.
"Премьер-министр поблагодарил Президента Ильхама Алиева за приглашение и высоко оценил теплые отношения между двумя странами", - говорится в сообщении канцелярии Нетаньяху по этому поводу.
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