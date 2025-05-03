https://news.day.az/politics/1749928.html Патриарх Кирилл прибыл в Азербайджан Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Баку. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ), передает Day.Az. В поездке предстоятеля РПЦ сопровождает его личный секретарь епископ Раменский Алексий (Туриков).
Патриарх Кирилл прибыл в Азербайджан
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Баку. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ), передает Day.Az.
В поездке предстоятеля РПЦ сопровождает его личный секретарь епископ Раменский Алексий (Туриков).
В аэропорту его встретили епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий (Смирнов), чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов и заместитель председателя Государственного комитета республики по работе с религиозными образованиями Сахиб Нагиев.
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