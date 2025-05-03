Азербайджанцы вновь становятся жертвами мошенников

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с кибермошенничеством.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в целях безопасности категорически запрещается передавать данные банковских карт посторонним лицам.

"Кражи с банковских карт граждан продолжаются. CVV/CVC-код, OTP-код, присланный по SMS, логины и пароли, необходимые для входа в системы, а также PIN-код карты являются конфиденциальной информацией. В случае передачи этих данных неизвестным лицам, деньги на вашем счёте будут похищены, а если средств на счёте нет - мошенники нанесут вам ущерб, оформив кредит от вашего имени.

Так, 2 мая с банковских карт отдельных граждан с использованием различных киберметодов были украдены суммы в размере 7000, 2000, 1500, 1013, 675, 600, 350, 323, 300, 220, 170 и 128 манатов.

В очередной раз призываем граждан с осторожностью относиться к подозрительным звонкам с заманчивыми предложениями о доходах, страховке, визах, "усилении" банковских счетов, пополнениях и других операциях. Ни в коем случае не передавайте свои банковские данные посторонним лицам - это опасно", - говорится в заявлении.