Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович,
От души поздравляю Вас по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Отмечая эту юбилейную дату, граждане наших стран воздают дань памяти тем, кто на полях сражений и в тылу, не щадя своих сил и самой жизни, приближал победу над нацистскими захватчиками.
Убежден, что славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в те нелегкие годы, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между Россией и Азербайджаном.
Прошу передать всем ветеранам, проживающим на Азербайджанской земле, слова искренней признательности, сердечные поздравления, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия", - говорится в письме.
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