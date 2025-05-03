Будете уничтожены в любой точке мира!

Автор: Азер Гасымлы

Армения снова скатывается в безумие. На фоне внутренней нестабильности и углубляющегося политического кризиса в Ереване с новой силой всплывают реваншистские лозунги. Призраки прошлого в армянском обществе снова подают голос - тот тут, то там в Ереване находятся голоса, выкрикивающие лозунги и призывы "вернуть все" и "отомстить". Но времена изменились.

Теперь за такие фантазии придется отвечать - жестко, без компромиссов.

И если раньше подобная риторика звучала на кухнях и маргинальных форумах, то сегодня ее выносят уже в публичное поле, поддерживают даже армянские преступники в погонах. Один из них - одиозный Виталий Баласанян - осмелился обратиться к президенту России Владимиру Путину с наглым и прямым призывом вмешаться в ситуацию, не стесняясь использовать язык угроз, национализма и вражды. На этом фоне в армянском медиапространстве - от газет до соцсетей - все чаще звучат призывы к диверсиям, террору, "возмездию".

Обнаглели реваншисты настолько, что прямым текстом призывают к агрессии против Азербайджана. Думают, что если удалось ускользнуть в Ереван, Калифорнию или Францию - то их не достанет справедливое наказание?

Кто-то в Ереване явно мечтает снова залить регион кровью. И это уже не просто разговоры. Это - прямая угроза Азербайджану, и она не останется без ответа.

Баку больше не будет ждать, пока по нему ударят. Новая геополитическая реальность, легитимные права Азербайджана и укрепившиеся позиции в регионе дают полное основание действовать на упреждение. Любой, кто сегодня поднимает голову с реваншистскими намерениями, кто планирует провокации, теракты или атаки - будет ликвидирован. Вне зависимости от того, где он находится: в Армении, за ее пределами или даже на другом континенте.

Уроки мировой практики - Израиль, США, Турция - ясно показывают: самооборона не знает границ. Азербайджан тоже будет действовать в соответствии с этим принципом. Любой, кто поднимет руку на нашу страну, подписывает себе приговор.

Сегодня Армения стоит на распутье. С одной стороны, мир, постепенное налаживание отношений, проекты, сотрудничество. С другой, обратно в мечты о реванше, напряженность, конфликт и неизбежная расплата за агрессию против Азербайджана.

Тем, кто выбирает второе, стоит уяснить: их не спасут ни Москва, ни Париж, ни Брюссель, ни Марс с Юпитером. Расплачиваться за свои слова и действия придется. И эта расплата будет быстрой, жесткой и неизбежной.

Азербайджан больше не будет предупреждать. Мы будем уничтожать. В любой точке мира. Без срока давности.