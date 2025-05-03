Индия ввела запрет на ввоз и транзит товаров из Пакистана

"Прямой или косвенный импорт всех товаров пакистанского происхождения или экспортируемых из этой страны запрещается до новой директивы, независимо от того, подпадают ли они под режим транзита и свободного импорта".

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство торговли Индии.

В заявлении говорится, что запрет вступает в силу незамедлительно, и это решение обусловлено необходимостью обеспечения "национальной безопасности и государственной политики".

Администрация Нью-Дели также объявила о прекращении приема всей почты и грузов, отправляемых Пакистаном по воздуху и по суше, запретила судам под флагом Пакистана входить в порты Индии, а судам под флагом Индии - посещать порты Пакистана.