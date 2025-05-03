Сколько абонентов обеспечены природным газом в Ханкенди?

Производственное объединение "Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) проводит восстановительные работы в инфраструктуре газоснабжения города Ханкенди.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, для удовлетворения потребностей города в природном газе проводятся реконструкционные и восстановительные работы

Проводятся необходимые работы по созданию и восстановлению инфраструктуры. В Ханкенди уже обеспечены природным газом 1300 абонентов. Природным газом снабжаются 15 промышленных объектов. Продолжается прокладка линий газоснабжения в селах Хан юрду и Тезебина Ходжалинского района, в которые планируется переселить жителей в рамках реализации программы Великого возвращения.

Отметим, что население города Ханкенди обеспечено питьевой водой, природным газом и электричеством.