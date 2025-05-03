Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике

Спортсменки сборной Азербайджана по художественной гимнастике в возрастной группе "сеньоры" завоевали бронзовые медали в "перекрестных встречах" по групповым упражнениям на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку.

Как сообщает Day.Az, в "перекрестных встречах" сборная Азербайджана победила команду Эстонии, в соревновании между Украиной и Болгарией победила Болгария, а в паре Италия-Грузия победу одержала команда Италии.

Затем в финальном матче между сборными Азербайджана, Болгарии и Италии Болгария завоевала золотую медаль, Италия - "серебро", а Азербайджан - "бронзу".

Отметим, что на сегодняшних соревнованиях гимнастки возрастной категории "юниоры" выступили в командном зачете в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой в рамках квалификации индивидуальной программы.

В командном зачете сборная Болгарии завоевала "золото", сборная Италии - "серебро", а сборная Израиля -"бронзу".

Затем выступили команды по групповым упражнениям среди юниоров с 5 обручами и 5 парами булав.

В групповых упражнениях среди юниоров сборная Болгарии, выступавшая с 5 обручами и 5 парами булав, завоевала золотую медаль, сборная Украины - "серебро", а сборная "Израиля" - бронзу.

Отметим, что в Кубке Европы принимают участие более 170 гимнасток из 25 стран. Турнир завершится 4 мая.