Пожар на текстильной фабрике в Стамбуле

Пожар на пятиэтажной текстильной фабрике в районе Эсенюрт турецкого города Стамбул был потушен за один час.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, пострадавших при пожаре нет.

В настоящее время на месте пожара проводятся работы по охлаждению.