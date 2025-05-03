https://news.day.az/world/1749885.html

Пожар на текстильной фабрике в Стамбуле - ФОТО - ВИДЕО

Пожар на пятиэтажной текстильной фабрике в районе Эсенюрт турецкого города Стамбул был потушен за один час. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, пострадавших при пожаре нет. В настоящее время на месте пожара проводятся работы по охлаждению.