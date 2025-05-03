https://news.day.az/world/1749885.html Пожар на текстильной фабрике в Стамбуле - ФОТО - ВИДЕО Пожар на пятиэтажной текстильной фабрике в районе Эсенюрт турецкого города Стамбул был потушен за один час. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, пострадавших при пожаре нет. В настоящее время на месте пожара проводятся работы по охлаждению.
Пожар на текстильной фабрике в Стамбуле - ФОТО - ВИДЕО
Пожар на пятиэтажной текстильной фабрике в районе Эсенюрт турецкого города Стамбул был потушен за один час.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, пострадавших при пожаре нет.
В настоящее время на месте пожара проводятся работы по охлаждению.
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