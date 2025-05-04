Баффет решил уйти с поста главы Berkshire Hathaway
Американский миллиардер Уоррен Баффет сообщил, что покинет пост гендиректора инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The New York Post.
"Легендарный инвестор-миллиардер Уоррен Баффет объявил о планах уйти из Berkshire Hathaway к концу года, что вызвало продолжительные аплодисменты публики на ежегодном собрании акционеров компании", - сообщила газета.
Как уточняется, 94-летний предприниматель порекомендовал назначить на свой пост 62-летнего Грега Абеля, председателя Berkshire Hathaway. Баффет также заявил, что не планирует продавать акции своей компании.
На том же собрании акционеров Баффет раскритиковал президента США Дональда Трампа за введение пошлин в отношении товаров из других стран. При этом он не назвал имени политика напрямую, но отметил, что вводить карательные пошлины на остальной мир - большая ошибка.
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