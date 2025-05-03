ЦРУ раскрыло места возможных баз пришельцев

Центральное разведывательное управление США в своих файлах раскрыло местоположение трех "баз инопланетян", две из которых находятся на Земле.

Как передает Day.Az, об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на отчет ведомства.

Как поясняет издание, в 1970-1980 годах ЦРУ проводило эксперименты с людьми, которые утверждали, что могут воспринимать информацию об удаленных объектах , событиях или людях. Этот процесс получил название "дистанционного видения".

В одном из отчетов по эксперименту описывался сеанс, в ходе которого удаленному наблюдателю давали неизвестные цели и просили описать то, что он видел.

"В документе описываются предполагаемые инопланетные базы, расположенные на Аляске, в Южной Америке или Африке, а также на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна", - говорится в материале.

Одну из таких "баз" позже идентифицировали как гору Хейс на Аляске. Отмечается, что это место долгое время было объектом наблюдений НЛО и соответствующих теорий о подземной инопланетной базе.

Также испытуемый заявил о трех типах "сущностей", связанных с базами в различных точках Солнечной системы. По его словам, у одного из существ была "очень большая, округлая голова" и "совершенно нечеловеческая внешность", а другой был описан как "очень бледный" и с "острым носом".

Программа была официально закрыта в 1995 году после того, как ее признали ненадежной с научной точки зрения и неэффективной с точки зрения сбора разведывательной информации. Сам доклад рассекретили еще в 2000 году.