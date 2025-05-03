https://news.day.az/world/1749943.html Президента Сербии госпитализировали Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован в Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде после того, как почувствовал себя плохо во время визита в США. Об этом сообщает телеканал Радио и телевидение Сербии (РТС), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Президента Сербии госпитализировали
Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован в Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде после того, как почувствовал себя плохо во время визита в США. Об этом сообщает телеканал Радио и телевидение Сербии (РТС), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Вучич принят сегодня на ВМА, там его встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич", - передает телеканал.
Отмечается, что ухудшение самочувствия произошло после встреч с рядом американских конгрессменов и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
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