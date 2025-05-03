Президента Сербии госпитализировали

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован в Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде после того, как почувствовал себя плохо во время визита в США. Об этом сообщает телеканал Радио и телевидение Сербии (РТС), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вучич принят сегодня на ВМА, там его встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич", - передает телеканал.

Отмечается, что ухудшение самочувствия произошло после встреч с рядом американских конгрессменов и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.