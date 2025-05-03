Сбой в электроснабжении в бакинском метро - поезда задерживаются
В передаче электроэнергии по высоковольтным линиям городской сети в направлении станций "Ази Асланов" и "Халглар Достлугу" в ЗАО "Бакинский метрополитен", действующего в составе Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON), возникли ограничения.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Бакметрополитена.
Поэтому движение поездов обеспечивается за счет подключения дизель-генераторов Бакинского метрополитена, которые обеспечивают электроэнергией данное направление.
Наблюдаются частичные задержки в движении поездов.
Станции Бакинского метрополитена продолжают работать в обычном режиме.
Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и соблюдать требования безопасности.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре