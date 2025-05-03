Трампа призвали снять пошлины с этой отрасли

Американская ассоциация дистрибьюторов и розничных продавцов обуви (FDRA) призвала Дональда Трампа освободить обувную отрасль от так называемых "взаимных" пошлин. Как сообщают агентство Reuters и телеканал CNBC, письмо подписали десятки компаний, в том числе Nike, Adidas America и Skechers, передает Day.Az со ссылкой на forbes.ru.

В общей сложности обращение FDRA от 29 апреля подписали 76 обувных компаний, среди которых также Deckers Brands, Capri Holdings, Under Armour и VF Corp. Они отметили, что новые пошлины особенно сильно ударили по ним, поскольку тарифное бремя и без того было высоким.

"Учитывая специфику обувной промышленности США, американские обувные компании, а также семьи сталкиваются с экзистенциальной угрозой из-за столь существенного повышения затрат. Сотни предприятий сталкиваются с перспективой закрытия. На карту поставлены десятки тысяч рабочих мест. Многие заказы были приостановлены, а запасы обуви для американских потребителей могут скоро иссякнуть", - сказано в письме.

В FDRA предупредили, что без "немедленного освобождения" от новых пошлин могут закрыться многие компании, производящие доступную обувь для семей с низким и средним доходом.

Adidas во вторник воздержалась от повышения своих финансовых прогнозов на 2025 год, сославшись на неопределенность вокруг пошлин США; Skechers также отозвала свои годовые прогнозы, ссылаясь на непредсказуемую торговую политику американской администрации. В Белом доме не предоставили CNBC оперативного комментария.