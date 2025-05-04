В Telegram добавили долгожданную функцию

В Telegram добавили функцию групповых звонков с подключением до 200 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"Последнее обновление Telegram предлагает вам сверхзащищенные групповые звонки", - отметил он.

Дуров подчеркнул, что групповые звонки в мессенджере защищены не только сквозным шифрованием, но и "технологией, похожей на блокчейн".

По его словам, пользователь мессенджера сможет добавить к любому звонку до 200 человек с помощью ссылок, QR-кодов или прямых приглашений. Он добавил, что голосовые и видеочаты Telegram в группах поддерживают десятки тысяч участников.