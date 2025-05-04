https://news.day.az/hitech/1749983.html В Telegram добавили долгожданную функцию В Telegram добавили функцию групповых звонков с подключением до 200 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. "Последнее обновление Telegram предлагает вам сверхзащищенные групповые звонки", - отметил он.
В Telegram добавили долгожданную функцию
В Telegram добавили функцию групповых звонков с подключением до 200 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
"Последнее обновление Telegram предлагает вам сверхзащищенные групповые звонки", - отметил он.
Дуров подчеркнул, что групповые звонки в мессенджере защищены не только сквозным шифрованием, но и "технологией, похожей на блокчейн".
По его словам, пользователь мессенджера сможет добавить к любому звонку до 200 человек с помощью ссылок, QR-кодов или прямых приглашений. Он добавил, что голосовые и видеочаты Telegram в группах поддерживают десятки тысяч участников.
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