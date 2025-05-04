Автор: Азер Ахмедбейли

Апрельский ливень в очередной раз показал, насколько уязвимым остаётся Баку перед лицом кратковременных, но интенсивных осадков. Несмотря на работу насосных станций, целый ряд улиц и тоннелей оказались подтоплены, в городе наблюдались транспортные заторы.

Масштаб проблемы не столь критичен, чтобы требовать радикальной реконструкции всей городской инфраструктуры, но и игнорировать её нельзя.

Недавние комментарии главы Исполнительной власти Эльдара Азизова подтвердили, что возможности старой системы водоотвода достигли предела и уже не соответствуют новым городским реалиям. За последние десятилетия плотность застройки выросла кратно, но инженерные сети остались прежними, и в этом, как отметил мэр, кроется главная причина происходящего.

Уже объявлено о начале разработки проекта по модернизации ливнево-канализационной системы, реализация которого, по предварительным оценкам, займёт не менее двух лет. Одновременно возникает вопрос: что можно сделать в промежутке между сегодняшним днём и завершением проекта? Можно ли начать с малого - с промежуточных решений, не требующих масштабной реконструкции, но способных улучшить ситуацию здесь и сейчас? Оказывается, такие способы существуют.

Модернизация городской инфраструктуры может включать не только укладку новых труб и установку насосов. Можно посмотреть на это иначе: как перенастроить ее так, чтобы она не противостояла воде, а помогала ей уходить - ведь вода не может уйти не потому, что некуда, а потому, что город буквально не пропускает её сквозь себя.

Одно из таких решений - использование так называемых проницаемых покрытий, которые позволяют воде проникать в грунт, не задерживаясь на поверхности. Это не абстрактная урбанистика, а вполне прикладная инженерия - пористый (или, по-другому, сквозной) асфальт, производимый с меньшим количеством мелкой фракции и специальными добавками, в результате чего в его структуре образуются микрополости. Вода, попадая на такое покрытие, не скапливается на поверхности, а уходит сквозь него, просачиваясь в нижний дренажный слой, и далее в почву.

Кроме этого существует перфорированная плитка, укладываемая с промежутками, позволяющими воде стекать в зазоры, заполненные гравием. Такие покрытия применяются преимущественно на тротуарах, в пешеходных зонах, на автостоянках.

В условиях Баку, где обширные площади покрыты асфальтом без водоотводов, такие инженерные решения вполне применимы. Они не требуют длительного внедрения и масштабной реконструкции, и их можно при желании апробировать довольно быстро, на нескольких пилотных участках. Опыт европейских и ближневосточных городов показывает, что даже адресное использование таких материалов в местах с хроническим скоплением воды даёт ощутимый эффект. Они не заменяют канализацию или ливневые стоки, но они могут стать дополнением к уже заявленной стратегии модернизации.

Еще одно направление, не связанное с масштабным строительством и реконструкцией, это цифровизация. Основу этой системы составляет сеть сенсоров, датчиков уровня воды и камер наблюдения, встроенных в ключевые участки ливневой инфраструктуры. Все данные стекаются в диспетчерский центр и позволяют не просто видеть, где скапливается вода, но и оперативно управлять имеющимися ресурсами. Это - известная система SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), применяемая для мониторинга и оперативного управления инфраструктурными системами не только в водоотведении, но и в энергетике и транспорте.

Разумеется, нет универсального решения, которое можно применить механически. Ни один из городов, столкнувшихся с подобными проблемами, не решал их за раз.

Как заявил Эльдар Азизов, Баку вступает в новый этап своего развития.

Если этот этап предполагает появление новых жилых массивов, новых дорог и общественных пространств, то было бы целесообразно заложить в их проектирование уже другой подход к воде - не как к угрозе, от которой нужно отбиваться, а как к силе, с которой можно жить в гармонии.