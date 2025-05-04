https://news.day.az/world/1749993.html В США произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в американском штате Техас. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США. По ее данным, эпицентр находился в 57 км к югу от города Уайтс-Сити в штате Нью-Мексико. Очаг залегал на глубине 6,3 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В США произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в американском штате Техас.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр находился в 57 км к югу от города Уайтс-Сити в штате Нью-Мексико. Очаг залегал на глубине 6,3 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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