В США произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в американском штате Техас.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 57 км к югу от города Уайтс-Сити в штате Нью-Мексико. Очаг залегал на глубине 6,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.