Президент Мексики ответила на предложение Трампа разместить войска

Мексика не согласится на размещение американских войск на своей территории, заявила президент Клаудия Шейнбаум. Об этом в субботу, 3 мая, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Мы можем сотрудничать, мы можем работать вместе, но вы на своей территории, а мы на своей. Мы можем обмениваться информацией, но мы никогда не согласимся на присутствие армии США на нашей территории", - сказала она.

О таком предложении Трампа со ссылкой на источники писала The Wall Street Journal (WSJ). По данным газеты, американский президент высказал эту идею в телефонном разговоре с Шейнбаум, отметив, что войска США могли бы взять на себя ведущую роль в борьбе с мексиканскими наркокартелями. Ведь в США считают, что "Мексика делает недостаточно для защиты американцев от опасных иностранных террористических организаций, а также наркотиков и насилия, которые они распространяют по обеи стороны границы".

Американские военные создали вторую военную зону вдоль границы с Мексикой, добавив территорию в Техасе, где войска могут временно задерживать мигрантов или нарушителей границы.