https://news.day.az/society/1750002.html На город Нахчыван обрушился град - ФОТО В Нахчыванской Автономной Республике сохраняется нестабильная погода. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, начавшемуся вечером дождю в городе Нахчыван последовал град.
На город Нахчыван обрушился град - ФОТО
В Нахчыванской Автономной Республике сохраняется нестабильная погода.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, начавшемуся вечером дождю в городе Нахчыван последовал град.
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