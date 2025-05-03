8 стран ОПЕК+ обсудят план по добыче нефти

Восемь стран ОПЕК+, взявшие на себя обязательства по добровольному сокращению добычи нефти, проведут онлайн-встречу, на которой обсудят план по добыче на июнь.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, изначально встреча была запланирована на 5 мая. Однако накануне, как сообщил источник в одной из делегаций, она была перенесена на 3 мая. Начало встречи назначено на 13:00 мск.

В "восьмерку" входят Россия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Эти страны с начала 2024 года добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). В апреле 2025 года "восьмерка" начала постепенное возвращение сокращенных баррелей на нефтяной рынок. План по росту добычи на апрель составлял 138 тыс. б/с без учета компенсаций сверхдобычи, которую допустили семь из восьми стран ОПЕК+ в период добровольных сокращений.

На встрече 3 апреля восемь стран ОПЕК+ решили ускорить рост добычи нефти до 411 тыс. б/с, что эквивалентно изначальному трехмесячному плану по увеличению производства. На той же встрече "восьмерка" договорилась собираться ежемесячно для определения плана по добыче на месяц вперед.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях сообщило, что ОПЕК+ обсуждает увеличение добычи нефти в июне примерно на 400 тыс. б/с.