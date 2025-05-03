В Стамбуле произошло еще одно землетрясение

В Стамбуле произошло землетрясение силой 4 балла.

Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, землетрясение ощущалось жителями города.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.