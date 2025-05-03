https://news.day.az/world/1749893.html В Стамбуле произошло еще одно землетрясение В Стамбуле произошло землетрясение силой 4 балла. Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ. Согласно информации, землетрясение ощущалось жителями города. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
В Стамбуле произошло еще одно землетрясение
В Стамбуле произошло землетрясение силой 4 балла.
Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, землетрясение ощущалось жителями города.
Информации о разрушениях и пострадавших нет.
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