В ЦРУ будет сокращение

Президент США Дональд Трамп собирается провести существенное сокращение кадров в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) и других спецслужбах страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post.

Ссылаясь на неназванных лиц, знакомых с этими планами, она уточнила, что персонал ведомства в Лэнгли намечается сократить примерно на 1,2 тыс. человек. Всего же, по информации издания, в ЦРУ работают около 22 тыс. сотрудников.

Согласно изложенным в публикации сведениям, американская администрация уже проинформировала Конгресс США о своих замыслах по поводу сокращения численности сотрудников разведорганов. Предполагается, что этот процесс будет идти в течение нескольких лет, и никаких немедленных увольнений не намечается, отметила газета. Она добавила, что неясно, какие именно подразделения ЦРУ могут быть затронуты сокращением кадров. В статье подчеркивается, что "несколько тысяч" ставок предполагается ликвидировать и в Агентстве национальной безопасности (АНБ), Разведывательном управлении Министерства обороны США, Национальном агентстве геопространственной разведки и Национальном управлении военно-космической разведки. АНБ отвечает за радиоэлектронную разведку.

В ЦРУ косвенным образом подтвердили достоверность информации, изложенной WP. Официальный представитель ЦРУ заявил газете, что нынешний директор спецслужбы Джон Рэтклифф "быстро действует", чтобы гарантировать, что кадровая политика отражает "приоритеты администрации [США] в сфере национальной безопасности". "Эти шаги являются частью комплексной стратегии, направленной на то, чтобы придать управлению новую энергию, обеспечить благоприятные возможности для появления новых лидеров, улучшить позиции ЦРУ в плане реализации стоящих перед ним задач", - указал официальный представитель.

Между тем старший демократ в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер подверг критике подготовленные администрацией республиканца Трампа планы. Речь идет о "безрассудных сокращениях" кадров, которые ослабят безопасность страны, утверждал законодатель. Он фактически является заместителем председателя спецкомитета по разведке верхней палаты Конгресса.

Газета напомнила, что о сокращении своего аппарата говорила на днях и директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Официально она считается координатором деятельности всех 18 американских разведывательных ведомств. Габбард также несколько раз публично заявляла о необходимости покончить с политизацией работы разведки. Схожую задачу ставит перед собой и новый директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател. Недавно стало известно о том, что в ФБР в целях борьбы с утечками информации, устраиваемыми по политическим соображениям, идут проверки персонала с применением полиграфа.