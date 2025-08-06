Boeing расширяет испытательную флотилию новейшего лайнера

Американский авиагигант ввёл в испытательную программу пятый экземпляр своего новейшего широкофюзеляжного лайнера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Boeing, отдельно отмечается, что за промежуток времени между выпуском четвёртого опытного образца и пятого было собрано по крайней мере 20 серийных лайнеров, которые ожидают завершения сертификации для передачи заказчикам.

Помимо этого, у пятого опытного образца также есть покупатель - по получению соответствующих сертификатов, самолёт будет окрашен в ливрею Singapore Airlines.

На прошлой неделе Федеральное авиационное управление одобрило старт четвёртой фазы сертификационной кампании, включающей демонстрационные тесты бортового оборудования.

Уже несколько лет программа 777-9 сталкивается с затяжными процедурами получения сертификата типа и задержками, что откладывает начало коммерческой эксплуатации крупнейшего представителя семейства Boeing 777. Ожидается, что расширение испытательной флотилии должно ускорить финальную стадию валидации систем самолёта.