Чудом выживший водитель рассказал подробности тяжелой аварии в Губе

Накануне в Губе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. К счастью, оба находившихся в автомобиле человека выжили.

Как передаёт Day.Az, выживший в той аварии водитель рассказал "Xəzər Xəbər" свою версию произошедшего.

"Я ехал с горы, навстречу выехал Mercedes. После этого мы упали в канал. Дальше ничего не помню. В канале было много воды. Двоюродный брат оказался с одной стороны, я - с другой", - рассказал он.