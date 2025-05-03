https://news.day.az/society/1749875.html Чудом выживший водитель рассказал подробности тяжелой аварии в Губе - ВИДЕО Накануне в Губе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. К счастью, оба находившихся в автомобиле человека выжили. Как передаёт Day.Az, выживший в той аварии водитель рассказал "Xəzər Xəbər" свою версию произошеднего. "Я ехал с горы, навстречу выехал Mercedes. После этого мы упали в канал. Дальше ничего не помню.
Чудом выживший водитель рассказал подробности тяжелой аварии в Губе - ВИДЕО
Накануне в Губе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. К счастью, оба находившихся в автомобиле человека выжили.
Как передаёт Day.Az, выживший в той аварии водитель рассказал "Xəzər Xəbər" свою версию произошедшего.
"Я ехал с горы, навстречу выехал Mercedes. После этого мы упали в канал. Дальше ничего не помню. В канале было много воды. Двоюродный брат оказался с одной стороны, я - с другой", - рассказал он.
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