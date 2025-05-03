США создают новую военную зону

США инициируют создание новой военной зоны вдоль мексиканской границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно информации агентства, длина новой военной зоны составляет 102 км и охватывает территорию к востоку от границ штатов Техас и Нью-Мексико, в районе Эль-Пасо.

Американские военнослужащие, как сообщает Reuters, получат возможность задерживать мигрантов и нарушителей границы, после чего будет происходить передача задержанных пограничному патрулю или другим правоохранительным структурам.

В апреле администрация Трампа объявила полосу площадью 440 квадратных километров вдоль границы Нью-Мехико "зоной национальной обороны".