Главный тренер "Нахчывана" покинул клуб

Главный тренер баскетбольного клуба "Нахчыван" Мурат Дикмен объявил о своем уходе из команды.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турецкий специалист сообщил об этом в соцсетях.

"Каждый конец - это новое начало. Мы подошли к завершению истории, которую начали два года назад. Когда я пришёл, это был только что созданный клуб. Мы завершили регулярный чемпионат на втором месте с 84% побед, сыграли в финалах чемпионата и Кубка, завоевали право на участие в еврокубках. Мы внесли вклад в развитие местных игроков. В Азербайджанской баскетбольной лиге стали уважаемой и интересной для зрителей командой. Благодарю всех, кто был частью этого пути. Желаю клубу "Нахчыван" успехов", - написал Дикмен.

Напомним, что "Нахчыван" завершил выступление в нынешнем сезоне Азербайджанской баскетбольной лиги, уступив "Абшерону" в плей-офф и не выйдя в полуфинал.