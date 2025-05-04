https://news.day.az/society/1749997.html В Баку появится новый парк - ВИДЕО В последние годы в Баку было создано порядка 400 новых парков, а площадь некоторых уже существующих была значительно увеличена. Как сообщает Day.Az с ссылкой на Xəzər Xəbər, по информации, предоставленной исполнительной властью города, планируется расширение "Парка любви".
В Баку появится новый парк - ВИДЕО
В последние годы в Баку было создано порядка 400 новых парков, а площадь некоторых уже существующих была значительно увеличена.
Как сообщает Day.Az с ссылкой на Xəzər Xəbər, по информации, предоставленной исполнительной властью города, планируется расширение "Парка любви". В частности, соседние пустующие территории будут присоединены к его административной зоне.
Кроме того, в столице разрабатывается проект нового парка, который займет площадь в 5 гектаров. Помимо этого, в Баку также будут проведены работы по улучшению инфраструктуры: реконструкции тротуаров, дворов, парков и садов.
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