В Баку появится новый парк

В последние годы в Баку было создано порядка 400 новых парков, а площадь некоторых уже существующих была значительно увеличена.

Как сообщает Day.Az с ссылкой на Xəzər Xəbər, по информации, предоставленной исполнительной властью города, планируется расширение "Парка любви". В частности, соседние пустующие территории будут присоединены к его административной зоне.

Кроме того, в столице разрабатывается проект нового парка, который займет площадь в 5 гектаров. Помимо этого, в Баку также будут проведены работы по улучшению инфраструктуры: реконструкции тротуаров, дворов, парков и садов.

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