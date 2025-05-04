https://news.day.az/politics/1750047.html Сахиба Гафарова выразила соболезнования Нуману Куртулмушу Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями председателю Великого Национального собрания Турции (ВНСТ) Нуману Куртулмушу в связи с кончиной заместителя председателя ВНСТ Сырры Сюрейи Ондерa.
Сахиба Гафарова выразила соболезнования Нуману Куртулмушу
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями председателю Великого Национального собрания Турции (ВНСТ) Нуману Куртулмушу в связи с кончиной заместителя председателя ВНСТ Сырры Сюрейи Ондерa.
Как сообщили Day.Az в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса, в письме Сахиба Гафарова от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса выразила соболезнования семье и близким покойного, а также членам ВНСТ, пожелав упокоения души усопшего.
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