https://news.day.az/society/1750035.html В реках Азербайджана зафиксирован резкий подъем воды На фоне проливных дождей в ряде рек Большого и Малого Кавказа, протекающих по территории Азербайджана, значительно поднялся уровень воды.
В реках Азербайджана зафиксирован резкий подъем воды
На фоне проливных дождей в ряде рек Большого и Малого Кавказа, протекающих по территории Азербайджана, значительно поднялся уровень воды.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, cогласно данным с автоматических гидрологических станций на 9:00 воскресенья, уровень воды в Куре (Большой Кавказ) в населенном пункте Гырагкясаман поднялся на 29 см, в Гарасучае (Зардаб) - 32 см, в Вялвялячае (Афурджа) - 35 см.
На Малом Кавказе в Забухчае (Бозлу) уровень воды поднялся на 35 см, в Охчучае (Бюрюнлю) - 34 см.
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