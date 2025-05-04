Samsung обошла Apple

По итогам первого квартала 2025 года лидером по поставкам смартфонов в мире стала Samsung, опередив Apple. Общий объем поставок за этот период составил 296,9 млн устройств, показав незначительный рост на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом "Газете.Ru" стало известно из нового отчета аналитической фирмы Canalys, передает Day.Az.

Samsung заняла первое место, контролируя 20% рынка. На второй строчке расположилась Apple с долей 19%, при этом аналитики отмечают, что ее позиции укрепились благодаря значительным поставкам iPhone в марте. Третье место досталось Xiaomi с 14%. Замыкают пятерку лидеров компании Vivo и Oppo, у каждой из которых по 8% рынка.

По прогнозам Canalys, ведущие игроки отрасли ожидают оживления спроса во втором квартале. Снижение складских запасов и запуск новых моделей рассматриваются как ключевые драйверы продаж. Однако конкуренция в среднем ценовом сегменте (смартфоны стоимостью от $200 до $400) продолжает усиливаться.

Аналитики также отмечают неоднородную динамику спроса по регионам. Положительные тенденции наблюдаются на рынках материкового Китая и США. В то же время в Индии, Европе и на Ближнем Востоке зафиксировано снижение потребительской активности: пользователи стали более осторожно подходить к обновлению своих устройств.

В долгосрочной перспективе, по мнению экспертов Canalys, глобальные торговые конфликты могут стимулировать страны к развитию собственного производства мобильных устройств. Реализация такой стратегии потребует значительных инвестиций и потенциально может привести к увеличению издержек для мировых производителей.