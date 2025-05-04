В США предупредили об угрожающих миру опасных грибах-убийцах

Грибок Aspergillus начнет угрожать здоровью миллионов людей из-за изменений климата, которые способствуют его размножению. О последствиях повышения температуры на планете в виде опасных грибов-убийц предупредила американская газета Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Грибы-убийцы будут распространяться по мере потепления климата", - уточняется в материале. Там также говорится о том, что грибок Aspergillus ежегодно заражает миллионы людей, а повышение температуры увеличивают географию потенциально смертельных патогенов, в том числе грибковых инфекций, которые устойчивы к медикаментам.

По мнению ученых, мир приближается к "переломному моменту" в распространении таких патогенов. При этом более 90 процентов видов грибов еще не изучены. Летальный исход от инвазивных грибковых инфекций наступает в порядка 3,8 миллиона случаев каждый год, особо опасен аспергиллез для людей с ослабленным иммунитетом.

В результате один из самых опасных грибков в мире может распространиться на 77 процентов новых территорий к 2100 году, если страны продолжат использовать ископаемое топливо. Это приведет к еще девяти миллионам зараженных в государствах Европы, говорится в статье.