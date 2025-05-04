Третье землетрясение в Армении за последние дни

В Армении за последние дни зафиксировано третье землетрясение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, землетрясение было зафиксировано вблизи города Гавар Гегаркуникского района.

Подземные толчки силой 2 балла произошли в 09:40.