https://news.day.az/world/1750031.html Третье землетрясение в Армении за последние дни В Армении за последние дни зафиксировано третье землетрясение. Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, землетрясение было зафиксировано вблизи города Гавар Гегаркуникского района. Подземные толчки силой 2 балла произошли в 09:40.
Третье землетрясение в Армении за последние дни
В Армении за последние дни зафиксировано третье землетрясение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, землетрясение было зафиксировано вблизи города Гавар Гегаркуникского района.
Подземные толчки силой 2 балла произошли в 09:40.
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