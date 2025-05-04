Автомобиль врезался в здание аэропорта на Филиппинах

Легковой автомобиль врезался в здание Международного аэропорта Манилы 3 мая на Филиппинах, сообщил телеканал ABS-CBN News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Несколько человек получили ранения после того, как внедорожник врезался в зону вылета в терминале 1 Международного аэропорта имени Ниноя Акино в воскресенье утром", - указано в материале.

Водитель после инцидента находится под стражей полиции.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что как минимум три пострадавших лежат у терминала аэропорта.

По данным регионального Красного Креста, среди пострадавших - четырехлетняя девочка. Всем оказывается медицинская помощь.