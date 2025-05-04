https://news.day.az/world/1750113.html Погодные аномалии все еще бушуют в Саудовской Аравии - ВИДЕО Пока часть Саудовской Аравии продолжают накрывать пылевые бури, в другой части свирепствует шторм с градом и дождями. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Погодные аномалии все еще бушуют в Саудовской Аравии - ВИДЕО
Пока часть Саудовской Аравии продолжают накрывать пылевые бури, в другой части свирепствует шторм с градом и дождями.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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