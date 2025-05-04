Развитие ВИЭ ускорит реализацию стратегических целей Азербайджана

Переход на альтернативные источники энергии окажет значительную поддержку целям устойчивого развития Азербайджана.

Об сказал Trend на полях 58-го Ежегодного заседания Азиатского банка развития (АБР) в Милане главный экономист и генеральный директор Департамента экономических исследований и оценки воздействия на развитие АБР Альберт Парк, передает Day.Az.

"Мы стремимся помогать странам в реализации их собственных целей устойчивого развития. Безусловно, переход на возобновляемые источники энергии крайне важен для обеспечения энергетической безопасности в долгосрочной перспективе. Кроме того, по мере глобального перехода к углеродному налогообложению опора на ископаемое топливо как основу экономики становится все менее жизнеспособной. Поэтому переход на другие источники энергии - это более устойчивый путь, который будет способствовать достижению целей развития страны", - отметил он.

Комментируя влияние тарифной политики США, Парк отметил, что для некоторых стран-экспортеров нефти в Южном Кавказе и Центральной Азии выгодным моментом стало то, что на них не распространяются предложенные тарифы.

"Это несколько смягчает негативные последствия. Но в целом проблема заключается в неопределенности вокруг этих тарифов. Это затрудняет принятие инвестиционных решений и реализацию долгосрочных стратегий реагирования. Многие просто выжидают. И даже если будут озвучены новые меры, это вряд ли устранит неопределенность в торговой политике, поскольку остаются опасения, что она снова может измениться, как это происходило с начала работы нынешней администрации в США", - подчеркнул Парк.

По его словам, неопределенность, скорее всего, сохранится на определенное время, что осложнит оперативную адаптацию и приведет к более высоким издержкам перестройки в долгосрочной перспективе для всех стран региона, включая государства Южного Кавказа и Центральной Азии.