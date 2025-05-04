Назван главный двигатель для развивающихся экономик

Глобализация по-прежнему является мощным двигателем развития для развивающихся экономик.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил главный экономист и генеральный директор Департамента экономических исследований и оценки воздействия на развитие Азиатского банка развития (АБР) Альберт Парк, выступая на сессии "Глобализация как движущая сила устойчивого развития" в рамках 58-го Ежегодного заседания АБР в Милане.

Парк подчеркнул важность активного участия в глобализационных процессах для обеспечения долгосрочного экономического роста и снижения неравенства между странами.

"Необходимо работать над повышением собственной конкурентоспособности, созданием благоприятной бизнес-среды и инфраструктуры, чтобы занять достойное место в процессе глобализации", - отметил он. По его словам, несмотря на существующие вызовы, глобализация остается эффективным инструментом развития, особенно для стран с формирующимися рынками.

Ссылаясь на исследования Пола Коллиера и Дэвида Доллара из Всемирного банка, Парк указал, что "в каждый период глобализации участвующие страны демонстрировали более высокие темпы роста и наблюдалась тенденция к сближению уровней развития, то есть более бедные участники показывали даже лучшие результаты".

Он выделил период 1980-2000 годов как поворотный момент: "Это было первое время, когда множество развивающихся стран стали активными участниками глобализации", - сказал он, отметив, что именно тогда они начали переход к промышленному производству и ориентированному на экспорт росту. "Это стало мощным фактором глобального сближения и улучшения качества жизни", - добавил Парк.

Он предостерег, что в условиях стремительного технологического прогресса странам грозит отставание, если они останутся в стороне от глобальных процессов. "Рост производительности достигается за счет переноса существующих технологий. Если вы не участвуете в глобальной игре... вы просто отстанете", - подчеркнул он.

Парк отметил, что некоторые правительства проявляют осторожность из-за предполагаемых краткосрочных трудностей. "Иногда кажется, что есть определенная самодовольность, ведь рост вроде бы идет. Внедрять меры по стимулированию ПИИ и торговой глобализации непросто. Есть болевые точки", - сказал он. - "Но если посмотреть с исторической точки зрения - именно в этом направлении лежит путь развития".

По мнению Парка, для малых и менее развитых стран участие в глобальных цепочках добавленной стоимости (ГЦДС) может стать реальным стартом. "Бедная страна может начать с очень узкой специализации - не нужно производить весь товар целиком", - пояснил он.

В завершение он выразил уверенность в перспективности такого подхода: "Как только вы становитесь частью глобальной цепочки, у вас появляется шанс двигаться вверх. Участвуя в цепочке, вы учитесь как у поставщиков, так и у клиентов, и это помогает выйти на глобальный рынок".