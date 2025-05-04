В Британии задержали подозреваемых в подготовке теракта

Пять человек, в том числе четверо уроженцев Ирана, задержали в Великобритании по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает полиция Лондона в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что этническая принадлежность пятого мужчины определяется. Сейчас все они остаются под стражей. Возраст задержанных - от 29 до 46 лет.

По данным полиции, в рамках расследования правоохранители также проводят обыски в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере.