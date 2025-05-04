https://news.day.az/world/1750026.html В Британии задержали подозреваемых в подготовке теракта Пять человек, в том числе четверо уроженцев Ирана, задержали в Великобритании по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает полиция Лондона в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Уточняется, что этническая принадлежность пятого мужчины определяется. Сейчас все они остаются под стражей.
В Британии задержали подозреваемых в подготовке теракта
Пять человек, в том числе четверо уроженцев Ирана, задержали в Великобритании по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает полиция Лондона в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что этническая принадлежность пятого мужчины определяется. Сейчас все они остаются под стражей. Возраст задержанных - от 29 до 46 лет.
По данным полиции, в рамках расследования правоохранители также проводят обыски в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере.
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