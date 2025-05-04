Богатые американцы стали выводить деньги в другую страну

Состоятельные жители США стали проявлять все больше интереса к швейцарским банкам. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на эти кредитные организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оказалось, что за последние месяцы все больше богатых американцев открывают в банках этой европейской страны инвестиционные счета. Их привлекает нейтральная политика Швейцарии, ее стабильная экономика, сильная валюта и надежная правовая система.

Телеканал обратил внимание, что несколько десятилетий назад открытие счета в швейцарском банке могло быть расценено как уклонение от уплаты налогов. Но в настоящее время это строго регламентировано и более распространено.