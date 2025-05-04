https://news.day.az/world/1750038.html Водяной смерч перевернул лодку в Португалии - ВИДЕО Внезапно поднявшийся водяной смерч перевернул лодку в Сезимбре, Португалия. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Водяной смерч перевернул лодку в Португалии - ВИДЕО
Внезапно поднявшийся водяной смерч перевернул лодку в Сезимбре, Португалия.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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